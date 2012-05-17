Yaratılışçılar üniversitede evrimciler kapıda ders verdi

Dünya üniversiteleri ortak bir bildiri yayımlayarak, “Evrim Teorisi”nin varlığını kabul ederken, Marmara Üniversitesi’nde yaratılışı savunan evrim karşıtları, tek taraflı bir sempozyum düzenleyince öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edildi.

Milliyet gazetesinden Önay YIlmaz'ın haberine göre Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampüsü’nde, Öğrenci Konseyi’nin desteğiyle Marmara Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan “Bilim, Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” konulu sempozyum, bir üniversitede pek rastlanmayacak derecede yoğun güvenlik önlemiyle başladı. Basın mensupları, sempozyuma üç ayrı güvenlik çemberinden geçerek, basın kartlarını göstererek girebildiler. Bunun nedeni, internette bir sitede yayımlanan “Sempozyumu yaptırmayacağız” tehdidi olarak açıklandı. Sempozyumun yapılacağı binanın önüne gelen öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir grup, uzun süre sempozyumu protesto edince toplantı bir saat gecikmeyle başladı. Böylesi bir sempozyumun bir üniversitede tek taraflı olarak yapılmasını protesto eden grup, “Evrim kesinlikle ama kesinlikle bilimsel dayanakları olmayan tartışmalı bir teori değildir. Evrimi inkâr etmek, bugünkü yaşam bilimlerinin tamamını yok saymakla eşdeğer bir gaflettir” dediler.

Polis tarafından basın açıklaması yapmasına izin veriler grup, “Evrim karşıtlığı bilim değildir”, “Marmara Üniversitesi’nde Bilim: Bilim karşıtlığı, biber gazı, satır” şeklinde pankartlar açtı. Grup, açıklamasında, bu tür konferanslar aracılığıyla Marmara Üniversitesi’nin neredeyse medrese eğitimi verecek kadar bilim dışılığa itildiğini savundu. Grup üyeleri, evrim paneli yapılması yönündeki tekliflerinin de üniversite yönetimi tarafından geri çevrildiğini söylediler.

'Kayıp halkayı da anlatın'

Grup adına konuşan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Cihan Demirci, getirdikleri bitkileri göstererek ilginç örnekler verdi. Demirci, “Biz evrimin var olduğunu savunuyoruz. Bazı bitkilerin coğrafi koşullarının zamanla harmanlanması sonucu başka bitkileri oluşturduğunu savunuyoruz. Saksıdaki hardal, önce lahanaya, sonra Brüksel lahanasına, ardından da brokoliye genlerini aktarmıştır. İçeride bunların da anlatılmasını istiyoruz. 2006’da Nobel Bilim Ödülü alan evrimin kayıp halkası da, sudan karaya geçen canlıları anlatıyor. Kayıp halkanın da anlatılmasını istiyoruz” dedi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan protesto gösterisine, Eğitim Sendikası 6 No’lu Şube de destek verdi. Öğrenciler halay çektikten sonra dağıldı. Sempozyum, protestocu grup dağılınca başladı. Konuşmacılar, bu sempozyumun cesur bir girişim olduğunu, evrim karşıtı görüşlerin de tartışılması gerektiğini belirtti. Yaratılış Teorisi’ni savunan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Turan Güven, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. İrfan Yılmaz, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Tatlı, evrim teorisine inanmadıklarını, türlerin değişiminin sınırlı olduğunu, maymundan insana dönüşme gibi bir türden başka bir türe geçişin mümkün olmadığını öne sürdüler.