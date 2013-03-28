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'Yaratılış' coğrafya kitaplarında

MEB'in hazırladığı 9. sınıf coğrafya kitaplarında 'İlk insanın yaratıldığı' şfadesş yer aldı

28 Mart 2013 15:11

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı lise 9. sınıf coğrafya kitabının bu yıl yapılan yeni basımında yaratılış inancı ilk kez yer aldı. Kitapta jeolojik dönemlerin sınıflandırıldığı bölümde yer alan "ilk insan türünün ortaya çıktığı zaman dilimi" ifadesi "İlk insanın yaratıldığı jeolojik zaman" ile değiştirildi

“Jeolojik zamanlar” ünitesinde senozoik zaman, kitabın daha önceki basımlarında evrim teorisine uygun olarak, “ilk insan türünün ortaya çıktığı zaman dilimi” olarak açıklanırken, bu yılki kitaplarda senozoik zaman için “ilk insanın yaratıldığı jeolojik zaman” ifadesi kullanıldı.

MEB Yayınevi’nden çıkan lise 9. sınıf coğrafya ders kitaplarında, bu yıl yapılan bir değişiklikle ilk insan türünün ortaya çıkışı, ilk kez yaratılış inancı ile açıklandı. 9. sınıf coğrafya dersinin “jeolojik zamanlar” ünitesinde, kıtaların, iklimlerin, yeryüzü şekillerinin oluşumu, ilk insan türünün, bitki, dinozor ve diğer hayvan türlerinin ortaya çıkışı, belirli zaman dilimlerine ayrılarak anlatılıyor. Ünitede, ilk insan türünün ortaya çıkışı da evrim teorisine uygun olarak, yaklaşık 65 milyon yıl öncesini anlatan senozoik zamanda açıklanıyor. Geçmiş yıllarda MEB’e ait kitaplarda “senozoik zaman”ın açıklamasında, “İlk insan ortaya çıkmıştır” ifadesi kullanılıyordu.

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