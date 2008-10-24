Yarası yok ama her yeri kanıyor!

Gaziantep'te gözünden, burnundan, tırnaklarından ve göbek deliğinden kan gelen 19 yaşındaki Arzu Gezer’in hastalığına doktorlar teşhis koyamıyor.





Merkez Şahinbey İlçesi’nde oturan Gezer Ailesi’nin 5 çocuğundan biri olan, ilköğretim 7’nci sınıftan sonra ailenin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okula göndermediği Aynur Gezer, 12 Ekim’de kahvaltı hazırlarken gözünde sıcaklık hissetti. Aynaya baktığında sağ gözünden kan aktığını gören genç kız babasına söyledi. Baba Özdemir Gezer, kızını Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’ne götürdü. İddiaya göre o sırada hastanede olmayan göz doktoru, telefonla aileyi bilgilendirip, “Gözünde iltihaplanma vardır. O nedenle kan gelmiştir. Bir şey olmaz” dedi. Bunun üzerine babasıyla eve dönen Arzu Gezer’in, bu kez 14 Ekim’de el ve ayak tırnaklarının arasından, kulağından, ağzından, burnundan, göbek deliğinden kan gelmeye başladı. Gezer, devlet ve özel olmak üzere birçok hastaneye götürüldü, tahliller yapıldı, röntgen filmleri çekildi ve kanı sıvılaştıran ilaç içmemesi tavsiye edildi.





İşsiz baba Özdemir Gezer ve bir fabrikada aşçılık yapan 42 yaşındaki anne Emine Gezer, kızlarının tedavi edilmesini isteyerek, “Ailemizde kimsede böyle bir rahatsızlık yok. Ne olur kızımın derdine çare bulun” dedi.





‘ELİMDE MENDİLLE DOLAŞIYORUM’





Vücudunda herhangi bir kesik ya da yaralanma olmadan sürekli kan geldiğini anlatan Aynur Gezer şayadıklarını şöyle anlattı:





“Gözümden kan gelmeden önce bir kızarıklık vardı. İlk kan geldiğinde sağ gözümde bir sıcaklık hissettim, ama acı hissetmemiştim. Aynaya baktığımda şoke oldum. O olaydan iki gün sonra bu defa kulağımdan, ağzımdan, burnumdan, tırnaklarımın arasından ve göbeğimden kan gelince acı hissetmeye başladım. Artık ağzımdan ve sol gözümden gelmiyor ama, diğer kanamalar aralıklarla devam ediyor. Kanamanın ne zaman olacağını bilmediğim için elimde mendille dolaşıyorum.”





Baba Özdemir Gezer, Hindistan’da yaşayan 13 yaşındaki Twinkle Dwivedi’nin başından geçen olayı televizyondan izlediklerini, kendi kızlarında da benzer bir durumun meydana geldiğini belirterek, tedavisi için yetkililerin kendilerine yardımcı olmasını istedi.



