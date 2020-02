Yarasa adamlar nefes kesti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'ın Kemaliye ilçesinde üzerlerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları ve gökyüzünde süzülüşleri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan \'base jump\' ve \'wingsuit flying\' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı mevkinden yapılıyor. Aralarında Brezilya, Yeni Zellanda, Güney Afrika, Avusturalya gibi ülkelerden 18 sporcunun katıldığı etkinliğin ilk gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, \'Via Ferrata\' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinlerihalkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. Sporcular zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşların üzerlerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kestiler.

Atlayışları heyecanla izleyen vatandaşlar, yarasa uçuşlarını ilk kez izleme fırsatı bulduklarını belirterek, dogası ve kültürü ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan ilçeye herkesi davet ettiler. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel Kemaliye\'nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak; \"Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün üçüncü markamızı dünya ölçeğinde bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. \'Eğin Gabanı\' cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye\'de ilk kez gerçekleşiyor\" dedi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet ederken, Kaymakam Mustafa İlhan ise Kemaliye\'nin sadece Erzincan\'ı değil, Türkiye\'nin de turizme açılan kapısı yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

AMAÇ DOĞA SPORLARINDA FARKINDALIK YARATMAK

Yapılan atlayışlar ile ilgili teknik bilgi veren KEMAV Yöneticisi ve Etkinlik Koordinatörü Dr. Ferudun Çelikmen da şunları söyledi:

“Kemaliye doğa sporlarında özellikle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, belediyemiz ve kaymakamlığımızla 15 yıldan beri doğa sporları alanında bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Turizm olgusunun 15 önce ile bugün arasında müthiş bir ivme kandığını görüyoruz ilçemizde. İlçemizde her yıl 10 bine varan il ve ilçelerden de turist gelmekte. Bunu artırmak Kemaliye’yi Erzincan’ın vitrinin de tutmak için ilk kez ülkemizde vieferrata parkurunu açtık. Aşağı yukarı 700-800 metre irtifaya yükselen bir yol yaptık. Bu yolun avantajı sporcular özellikle dünyanın 6 kıtasından sporcular var. Sporcuların atlayış yapılacak yere yarım saatte ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Çok güvenli bir tırmanış şeklidir vieferrata. Bugün vingsuit yarasa adam, sincap adam uçuşları konusunda dünya çapında sporcular var. Yeni Zellanda’dan gelen Jullien, İtalyan Marko var. Bunlar önümüzde ki günlerde hedef koyacağız. Hedefin içinde geçecek. Sırat on Fırat logosundan geçerek atlayışlarını yapacaklar. Arada Basejump atlayışları olacak. Base Jump artık ikinci plana kaldı. Base Jump da da Kemaliye Türkiye’nin ilklerindedir. İnşallah kazasız belasız bu işi bitireceğiz. Amaç doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık yaratmak.\"



FOTOĞRAFLI