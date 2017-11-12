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'Yaramazlık yaptı' diye 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 12 yaşındaki Haydar E

12 Kasım 2017 21:02

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, 12 yaşındaki Haydar E., iddiaya göre yaramazlık yapmasına sinirlenen babası 43 yaşındaki Hasan E. tarafından iple boğularak öldürüldü. Cinayet sonrası bileklerini keserek intihara kalkışan Hasan E., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak\'ta meydana geldi. Belediyeden malulen emekli Hasan E., iddiaya göre, evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.\'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü. Hasan D., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini kesip, ilaç içerek, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Haydar\'ın cansız bedenini bulurken, intihara kalkışan Hasan D. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar E.\'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Hasan E., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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