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Yaşam

Yaramaz çocuklar iş yaşamlarında daha başarılı oluyor!

Kansas Eyalet Üniversitesi'nin araştırmasına göre, çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir

08 Ağustos 2015 14:56

ABD’de Kansas Eyalet Üniversitesi’nden psikologların yaptığı bir araştırmaya göre çocukken kötü davranışlar sergileyenler ileriki yaşlarda iş hayatında yüksek mevkilere geliyor. 

NTV'de yer alan habere göre, 13 bin kişinin üzerinde yapılan testlerde DAT1 genine sahip çocukların okuldan kaytarmak gibi şiddet içermeyen davranışlar sergilerken, hayatlarının daha sonraki yıllarında şirketlerin başına ya da işyerlerinde önemli pozisyonlara geldiği tespit edildi. Psikologlar bu gene sahip olanların sınırları zorlamayı erken yaşlarda öğrendiğini kaydetti. Araştırmada bunun ev ve aile içinde olumsuz davranışlar sergileyen çocuklar için geçerli olabileceği, dışarıda arkadaşlarıyla sorun yaşayanların iş hayatına atıldığında başarılı olmasının zor olduğu belirtildi.

Ancak uzmanlar, yaramazlık yapan çocuklara taviz verilmemesi konusunda da uyarıyor.

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