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Yaşam

Yaralının boğazını delerek hayatını kurtardı

Sürücünün kaza sonrasında dilinin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirleyen kadın doktor, hayati tehlike nedeniyle yaralının boğazını deldi

24 Nisan 2013 12:36

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Behçet Çelik’in kullandığı motosiklet, önünde gitmekte olan Ahmet Sapoğlu’nun kullandığı araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Behçet Çelik başından aldığı darbeler sonrasında ağır yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, kazayı gören diğer vatandaşlarla birlikte olay yerine gelen Akyazı 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi doktorlarından Bircan Yarıcı, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sürücünün kaza sonrasında dilinin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirleyen kadın doktor, hayati tehlike nedeniyle yaralının boğazını deldi. Motosiklet sürücüsü, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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