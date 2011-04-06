-YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR MUĞLA (A.A) - 06.04.2011 - Libya'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı ile Dalaman'a getirilen yaralıların tedavisi Muğla Devlet Hastanesinde sürüyor. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, AA muhabirine hastanelerine 9 yaralının getirildiğini belirterek, ''Tedavisi süren yaralıların sağlık durumları iyi. Yaralılardan 2'si Eskişehir ve Denizli'deki üniversite hastanelerine sevk edildi. Yaralılar ve yakınları özel odalara yerleştirildi'' dedi. -İNTERNET İSTEDİLER- Gencer, tedavi altına alınan yaralıların yaşadıkları olumsuzlukları unutturmak için hastane personelinin adeta seferber olduğunu ifade ederek, ''Libyalı yaralılar ülkelerinde yaşanan gelişmeleri merak ediyorlar. Ülkelerindeki bir çok nokta ile telefon irtibatı sağlanamıyor. Bizden internet istediler. Yaşanan gelişmeleri internet aracılığı ile takip etmeleri için tedavi gördükleri kata kablosuz internet bağlantısı kurduk. Türkiye'ye minnettar olduklarını söylüyorlar'' diye konuştu. -EVLERİNE SALDIRIN TANKI GÖRÜNTÜLEDİ- Bingazi'de yaşanan tank saldırısı sırasında, evlerinin bahçesinde saklanmaya çalıştıklarını anlatan Abdusselam Hasan El Farisi, tank saldırısında 29 yaşındaki kız kardeşi İnas'ın sol bacağının yaralandığını söyledi. El Farasi, şunları kaydetti: ''Ben ve çevredeki gençler evimize saldıran tankı cep telefonu ile görüntülemeyi başardık. Kız kardeşimi güçlükle hastaneye ulaştırdık. Bingazi'deki hastanelerde yer yok ve en önemlisi durumu ağır olan hastalara müdahale edecek cerrah yok. Özellikle Zaviye ve Misrata'da yüzlerce yaralı tedavi olmayı bekliyor. Evimize saldıran tankın görüntülerini insanların izlemesini istiyorum.'' -ÖZGÜR LİBYA ÖZLEMİ- Bingaziye'ye yönelik Libya güçlerinin hava saldırısında otomobili ile işten eve dönerken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede sol bacağı kesilen 23 yaşındaki polis memuru Hamdi Ahmet El Umruni, ''Hepimizin ortak dileği özgür ve demokratik bir Libyada yaşamak. Sağlığımıza kavuşur kavuşmaz ülkemize dönmeyi çok istiyoruz. Libya bizim ülkemiz ve biz onun için ölmeye her zaman hazırız. Hepimiz özgür bir Libya özlemi ile yaşıyoruz'' diye konuştu. Tank saldırısı sonucu ayağından yaralanan 22 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Abdullah ise ülkelerinin özgürlüğünün her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, ''Ülkemizdeki gençlerin büyük bir bölümü refah seviyesinin daha yüksek olduğu, özgür ve demokratik bir Libya'da yaşamayı hayal ediyor ve bu amaçla mücadele ediyor'' dedi. -YARALI REFAKATÇİLERİ URLA'DA - Libya'dan Ankara Feribotu ile Çeşme'ye getirilen yaralıların refakatçilerinden oluşan 120 kişilik grup, İzmir'in Urla ilçesinde ağırlanıyor. Misrata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Miftah Şehitvan, 25 yaşındaki oğlu ile Türkiye'ye geldiğini belirterek, ''Libya'da yaşananlar bir savaş değil. Orada bir insan avı vardı. İnsanların birbirini katletme yarışına dönüştü'' diye konuştu. Şehitvan, bir devrim yapılmaya çalışılırken ''anormal bir yıkımın ön plana çıktığını'' anlatarak, ''Ailemin bir bölümü ne yazık ki, Misrata'da kaldı. Şu anda hayattalar mı, güvendeler mi bilmiyorum. Çünkü tüm iletişim hatları kullanılamaz hale geldi. Ankara Feribotu'na bindiğimizde kendimiz için güvenliği hissettik, ancak geride kalanlarımız için endişelerimiz devam ediyordu'' dedi. -LİBYA'LARIN ÖMER MUHTAR SEVGİSİ- Muğla Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıların odalarını İtalyan sömürgeciliğine karşı Libyalılar'ın gerçekleştirdiği direnişin efsanevi ismi Ömer El Muhtar'ın fotoğrafları ve Libyalı muhaliflerin kullandıkları ay yıldızlı bayrak süslüyor. Ömer El Muhtar'ı ''Çöl Aslanı'' olarak adlandıran Libyalılar, Muhtar'ın özgürlük mücadelesininden esinlendiklerini anlatarak, ''Özgür ve demokratik bir Libya için savaşıyoruz ve gerekirse ülkemiz için ölmeye hazırız'' sözlerini kullanıyorlar. -ÇATIŞMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ- Bingazi'de yaşanan çatışmaları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Libyalı yaralılar, Zaviye, Misrata ve Bingazi kentlerinde Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalarda çok sayıda yaralı bulunduğunu söylediler. Libyalılar, yaralıların tedavisinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle güçlükle yapıldığını anlattılar. Öte yandan, yaralıların Anadolu Ajansı'na verdiği cep telefonu görüntülerinde, Kaddafi'ye bağlı askerler ile muhalifler arasında süren çatışmalar, muhaliflerin yaptıkları protestolar, tank, havan ve uçak savar saldırıları ile çatışmalarda hayatını kaybedenler bulunuyor.