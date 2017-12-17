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Yaralıları taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiyi taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

17 Aralık 2017 04:57

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiyi taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 6 yaralı, hastanede tedaviye alındı,
Gece saatlerinde, Akyazı Çengeller Mahallesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. Vücüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özgür B., Mehmet K. ve Bilal Y.\'ye olay yerine gelen 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişiyi alarak Akyazı Devlet Hastanesi\'ne götüren Mehmet Akçay yönetimindeki 54 E 7900 plakalı ambulans Batakköy kavşağında, Ufuk Özsoy yönetimindeki 54 E 6022 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ufuk Özsoy, Aysel Şura Özsoy ve Eren Özsoy yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla bıçaklanan 3 kişi ile kazada yaralanan 3 kişi Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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