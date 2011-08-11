-Yaralıları sırtında çıkaranlar ödüllendirildi DENİZLİ (A.A) - 11.08.2011 - Denizli'nin Kale ilçesinde freni patlayarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralıları, dereden sırtında çıkaran belediye işçileri birer maaşla ödüllendirildi. Kale Belediye Başkanı İsmail Yarımca, Kale ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralıları tek tek sırtında halat bağlayıp yaklaşık 100 metre derinlikteki engebeli araziden zorluk içinde çıkararak ambulansa kadar götüren belediye personeli Mehmet Barutçu ve Bekir İncedayı'ya makamında kabul etti. Belediye çalışanlarına teşekkür eden Yarımca, ''Kaza alanına ilk olarak gidip görev yapan Kale Belediye personellerimiz kaza sırasında uçurumdan çıkardıkları yaralıları ambulansa yetiştirdiler. Yaralıları kurtaran belediye personelime teşekkür ediyorum. Mehmet Barutçu ve Bekir İncedayı'ya bir maaş ikramiye vereceğiz'' dedi. Mehmet Özke yönetiminde Beyağaç'tan Kale istikametine gitmekte olan 20 K 4739 plakalı otomobil, Kale ilçesi Çetince mevkisinde freninin patlaması sonucu uçuruma yuvarlanmış, kaza sonrası araçta bulunan yaralılardan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla uçurumdan çıkartılmıştı.