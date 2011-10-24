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Yaşam

Yaralılardan bir kısmı uçaklarla Ankara'ya getirildi ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 12:58

-Yaralılardan bir kısmı uçaklarla Ankara'ya getirildi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'daki depremde yaralananlardan bazıları uçaklarla Ankara'ya getirildi. Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından enkazdan yaralı kurtarılan depremzedeler, çevre illerdeki hastanelerin yanı sıra büyükşehirlere de sevk edilmeye başlandı. Gecenin ilk saatlerinde 7 yaralı askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Etimesgut Askeri Havaalanı'na inen uçaktaki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardaki bazı yaralılar da Ankara'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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