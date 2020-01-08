Yaralılar için yürüyen Cizreli annelere para cezası

Cizre'de 2016'daki sokağa çıkma yasakları esnasında bodrum katlarındaki yaralıları kurtarmak için beyaz bayraklarla sokakta yürüyen 11 kadına para cezası verildi. Eşini bodrum katlarında kaybeden Lütfiye Duymak'a da 5 bin 861 TL para cezası verildi ve arsasına haciz konuldu. Duymak, "Devlet bana beş kilo kemik verip 'al bu senin eşin' dedi. Biz yaralıları kurtarmak için yürüdük. Şimdi para cezası veriliyor. Bunun neresinde adalet var" diye tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında günlerce ambulans bekleyen yaralıları almak için beyaz bayraklarla yürüyen kadınlara para cezaları verildi. En az 11 kadına, 3 ile 7 bin lira arası para cezası verilirken beyaz bayrakla yürüyen ve bodrum katında öldürülen Mahmut Duymak’ın eşi Lütfiye Duymak’ın arsa hissesine de haciz konuldu.

Haciz avukatı eve gitti

‎Cizre’de çatışmalar nedeniyle 9 gün boyunca bir binanın bodrum katında hastaneye kaldırılmayı bekleyen yaralılar ve cenazeleri almak için aralarında yaralıların annelerinin de bulunduğu 11 Cizreli kadın 2016’da beyaz bayraklarla Cizre Belediyesi’nden Cudi Mahallesi’ne doğru yürüdü. Yaralıların bulunduğu sokağa açılan Nusaybin Caddesi’ne ulaşan kadınlar gözaltına alınarak Cizre Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Aradan geçen 4 yılın ardından annelere para cezaları verildi. Kamuoyunda ‘vahşet bodrumları’ diye anılan bodrum katında öldürülen Mahmut Duymak’ın eşi Lütfiye Duymak da beyaz bayraklarla yürüyen kadınlar arasındaydı. Açılan dava sonucunda beş çocuk annesi Lütfiye Duymak’a 5 bin 861 TL. para cezası verildi. Para cezası verildiğinden haberi olmayan Duymak’ın beş çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geçen hafta haciz için avukat gitti. Duymak’ın eşinden kalan arsa hissesine haciz konulduğu da ortaya çıktı.

‘Amacımız onları kurtarmaktı’

Yaşananlara tepki gösteren Duymak, “Bodrum katlarına yürümemin amacı orada eşimi, çocuklarımın babalarını kurtarmak ve bu yaşanan çatışmayı bir nebze olsa da durdurmaktı” diyor. Duymak o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Eşimi oradan çıkarmak için ben ve 10 kadın arkadaşımla birlikte orada yürüdük. O bodrum katlarında eşim ve sivil insanlar vardı, yaralılar vardı. Bir anne olarak oraya gidip, onları oradan kurtarmaktı amacımız” dedi.