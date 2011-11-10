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Politika

Yaralılar çevre illere naklediliyor VAN (A.A)

10 Kasım 2011 09:13

-Yaralılar çevre illere naklediliyor VAN (A.A) - 10.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından mümkün olduğu kadar hastaları çevre illere naklettiklerini bildirdi. Van'a gelen Recep Akdağ, enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. İpekyolu Devlet Hastanesi'ndeki yaralılarla görüşen ve sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi alan Akdağ, daha sonra hastane binasını gezdi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Akdağ, çevre illerden ilk anda 50'ye yakın ambulans ve 250'ye yakın sağlık personelinin yola çıktığını söyledi. Akdağ, araç ve personelin önemli bir bölümünün Van'a ulaştığını dile getirerek, ''Mümkün olduğu kadar hastalarımızı çevre illere naklediyoruz. Arkadaşlar da canla başla çalışıyorlar. Sağlık açısından bir sorun yok. Tabi hastanelerimizin durumlarını, biraz da gündüz gözüyle mühendisler inceleyecek. Özellikle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini incelettik. Onların ilk değerlendirmelerinde, hastanenin statiğinde, yapısal durumunda herhangi bir arıza yok'' dedi.

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