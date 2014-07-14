Yaralı YPG’liler IŞİD’le sıcak çatışma anlarını anlattı

Şanlıurfa/Suruç

Suriye’nin Kobane kentinin birçok köyünde Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) üyeleriyle yaşanan çatışmada yaralanan Yekitiya Parastina Gel'in (YPG) biri kadın üç üyesi tedavi gördükleri hastanede T24'e çatışmayı anlattılar.

Son 2 haftadır IŞİD ile YPG arasında Kobane’de yaşanan çatışmalar şiddetlenirken, çatışma esnasında yaralanan YPG'liler Urfa’nın Suruç İlçesine bağlı Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumları ağır olanlar Suruç'tan Urfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıyor.

Tanklar ve roketatarlar

Suruç Devlet Hastanesi'nde yatanlardan İsa Hemo 27 yaşında, 1 yıldır YPG’de savaşıyor. Kobaneli olan Hemo, geçen hafta Salı gününün gecesinde IŞİD güçlerinin Avdıko köyüne yaptığı baskında her iki ayağına 2 kurşun yemiş. Çatışma anını güçlükle anlatan Hemo şöyle konuştu:

”Biz 40 YPG’li olarak Avdıko köyünü koruyorduk. Gruplar halinde köyün farklı yerlerinde nöbet tutuyorduk. Gece saat 02:00 sularında bulunduğumuz köye IŞİD önce tanklarla ve roketatarlarla saldırdı. Bir roketatarın arkadaşlarımızın bulunduğu alana düşmesi sonucu 8 arkadaşımız şehit düştü. Biz de keleş ve el yapımı bombalarla karşılık verdik. Onlardan çok sayıda kişiyi öldürdük ama sayısını hatırlamıyorum. Baya arkadaşım da çatışma esnasında çeşitli yerlerinden yaralandılar, ben de her iki ayağımdan kurşunlandım. Arkadaşlarıma biraz uzaktım yerden sürünerek arkadaşlarıma ulaştım. Yerde sürüklendiğimde çok kan geliyordu. Arkadaşlarıma ulaştığımda arkadaşlarım da beni önce Kobane'ye getirdiler, oradan da Urfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar kapısından Suruç Devlet Hastanesi'ne getirdiler.”

T24'e konuşan bir diğer yaralı YPG’li daha çocuk. 17 yaşında. Adı Cıwan Ali. 2 yıldır YPG’de savaşıyor. Kobani’nin Boyadi köyünde YPG’li arkadaşlarıyla nöbet tutarken IŞİD güçlerinin saldırısına uğramış. İyileştiğinde tekrar Kobane’ye gidip savaşacağını dile getiren Cıwan Ali, yaşadıklarını şöyle anlattı:

”3 gün önce Boyadi köyünde kontrol noktasında nöbet tuttuğumuz esnada saat 03:00 sularında IŞİD güçleri roketatarlarla ve ağır silahlarla bizim bulunduğumuz alana saldırdılar. Biz de hemen karşılık verdik. Telsizle takviye istedik. IŞİD denen çetelerin elinde çok ağır silahlar vardı. Tanklarını gördük. İki tankı roketatarlarla etkisiz hale getirdik. Çatışmada IŞİD üyesi 2 kişiyi öldürdük. 1 YPG’li arkadaşımız hayatını kaybetti, 6 arkadaşımız da yaralandı. Ben de atılan el bombası sonucu çeşitli yerlerinden yaralandım. Yaralandıktan sonra hiçbir şeyi hatırlamıyorum, gözümü Suruç Devlet Hastanesi'nde açtım.”

6 ay sonra ayağa kurşun

YPG’li Islaw Muhammed20 yaşında bir kadın. Zorlukla konuşuyor. Biz de çok rahatsız olmasın diye görüşmeyi çok kısa tutuyoruz. Yanındaki refakatçılar aracılığıyla konuşan YPG’li kadın, 6 aydır YPG’de savaşıyormuş. Kobane’nin Zormağar köyünde kalırken IŞİD güçlerinin saldırısı sonucu ayağından kurşun yarası almış.