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Yaralı yavru tilki, çevredekilerin dikkati sayesinde tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’da, İnegöllüler tarafından fark edilen yaralı yavru tilki, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi

13 Ekim 2017 18:37

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’da, İnegöllüler tarafından fark edilen yaralı yavru tilki, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne teslim edildi. Yavru tilkinin, ameliyat edildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
İnegöl İlçesi\'nde bulunan Muratbey Mahallesi\'nin girişinde, yürümekte zorluk çeken yavru tilkiyi görenler, yakaladıkları hayvanı haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye görevlilerine teslim etti. Sağ bacağının üzerine basmakta zorluk çeken yavru tilki, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi\'ne götürüldü. 
Henüz 5 aylık olduğu tahmin edilen yaralı hayvanın, bacağından ameliyat edileceğini söyleyen Veteriner Hekim Musa Subaşı, yavru tilkinin daha sonra doğaya bırakılacağını belirtti.

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