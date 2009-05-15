Yaralı `Toy Kuşu'na Vali sahip çıktı

Muş’ta, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kaçak avcılar tarafından vurulan `Toy Kuşu', Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatıyla, tedavisi için Van 100'üncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Alparslan Tarım İşletme Müdürlüğü arazisinde devriye gezen güvenlik görevlileri, yaralı bir kuş buldu. Avcılar tarafından kanadından yaralanan Toy kuşuna ilk müdahaleyi Veteriner Yavuz Çakar yaptı. Yaralı kanadı kesilen ve sargıya alınan kuş, daha sonra Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alındı. Yaralı `Toy Kuşu' ile ilgili gelişmeleri öğrenen Vali Erdoğan Bektaş, yaralı kuşun tedavi için Van 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderilmesini sağladı. Vali Bektaş, yaban hayatın korunması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de bulunan yaklaşık 500 Toy kuşundan 295'inin Muş Ovası'nda yaşadığını söyleyen Çevre ve Orman Müdürü Rıfat Nehir, ``Nesli tükenmek üzere olan Toy kuşunu avlamak yasak. Kanadından yaralanan kuşu koruma altına aldık'' dedi.

