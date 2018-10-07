T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaralı tilki tedaviye alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilerek, tedaviye alındı

07 Ekim 2018 17:20

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilerek, tedaviye alındı.
Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi\'nde saat 10.00 sıralarında başından yaralı halde tilki bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri yaralı tilkiyi teslim aldı. Zabıta tarafından bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi Manavgat\'a geldi. Tilkinin başından yaralandığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalesi yapılarak, Antalya\'ya götürüldü.
Tilkinin tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortama salınacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüManavgat Sarılar MahallesiHaberManavgat BelediyesiZabıtaManavgatTilkininAntalyaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24