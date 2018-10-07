Yaralı tilki tedaviye alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Manavgat\'ın Sarılar Mahallesi\'nde saat 10.00 sıralarında başından yaralı halde tilki bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri yaralı tilkiyi teslim aldı. Zabıta tarafından bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi Manavgat\'a geldi. Tilkinin başından yaralandığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalesi yapılarak, Antalya\'ya götürüldü.

Tilkinin tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortama salınacağı belirtildi.



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