Yaralı tilki tedavi altına alındı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)-IĞDIR\'da bir aracın çarpması sonucu arka ayaklarından yaralanan ve yol kenarında bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Merkez Alikamerli Mahallesi sakinlerinin yol kenarında buldukları tilkiyi güvenli bir yere aldıktan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri bilgi verdi. Av ve Yaban Hayatı koruma ekiplerince alınan tilki ilk belirlemelere göre, motorlu araç çarpması sonucu arka ayaklarında kısmi felç olduğu belirtildi. Tilki tedaisi için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne götürüldü.

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