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Yaşam

Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

02 Ekim 2020 00:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaralı taşıyan ambulans, kamyon ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada ambulansta bulunan 5 kişi ile kamyon şoförü yaralandı.

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