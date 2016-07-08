Yaralı sıpa mahallenin sevgilisi oldu

Kocaeli’nde otomobilin çarptığı 20 günlük sıpayla fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarışıyor.

Kocaeli’nde yeni doğan bir sıpaya otomobil çarptı. Otomobil sahibi, çarptığı sıpayı hemen İzmit ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirdi. Veteriner Hekimi Ejder Dalkıç tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen sıpa, tedaviye alındı.

Tamamen iyileşmesi 2 ayı bulacak

DHA'nın haberine göre, operasyon ve yaşanan süreç ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekimi Ejder Dalkıç, “Hastamız 20 günlük sıpa. Trafik kazası neticesi, topuk ekleminde bir yarası vardı. Aynı zamanda büyüme plağında ayrılma vardı. Biz buna ilk müdahalesi yaptıktan sonra, iki günde bir pansuman yaparak, yaklaşık olarak 15 santimetrelik bir açık arayı, şu ana kadar iki santime indirebildik. Yaklaşık bir 10 günlük süre zarfında komple kapanmasını öngörüyoruz. Tamamen iyileşmesi iki aylık bir rehabilitasyon sürecinden sonra başlayacak” dedi.

Mahallenin maskotu olan minik sıpa, günde yaklaşık 5-6 litre süt içiyor. Veteriner Kliniği çalışanları tarafından biberon ile beslenen sıpa, orta refüjde bulunan yeşil alanda gününü geçiriyor.



Yoldan geçenler ise minik sıpa ile fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarışıyor. Otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, sıpayı fark edince durarak cep telefonlarına sarılıyor.



Sıpanın sosyal paylaşım sitesindeki fotoğraflarını görenler ise kliniğe gelerek, ‘Shrek’i hediye yağmuruna tutuyor.