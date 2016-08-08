Yaralı şahıslar ambulanstaki hemşireyi taciz etti!

İzmir'de meydana gelen olayda, ambulansta görevli bir hemşire iki yaralının tacizine uğradı. Hemşirenin çığlıkları üzerine tacizcilerden biri kaçarken, diğeri ise dışarıda bekleyen doktor ve ambulans şoförü tarafından yakalandı.

Habertürk'ün haberine göre, haziran ayında meydana gelen olayda, 112 istasyonunda görevli hemşire S.M. komuta merkezini arayarak ambulans isteyen iki kişinin yara bakımı ve pansumanını yaptı. Bu sırada ekipteki doktor ve şoför dışarıda bekliyordu.



Bir süre sonra iki saldırgan, genç hemşireyi taciz etmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika saldırganlarla mücadele eden hemşire, can havliyle kendini ambulanstan dışarı attı.

"Alkollüydüm, özür diliyorum"

Saldırganlardan ambulansta kalan B.A. doktor ve ambulans şoförü tarafından yakalanırken, kaçan ikinci saldırgan ise yakalanamadı. 2 yıl 6 ay hapis cezası alan saldırgan B.A., "Olay günü alkollüydüm. Böyle bir eylemde bulundum mu hatırlamıyorum. Özür diliyorum" dedi.