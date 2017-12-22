Yaralı şahine işçiler sahip çıktı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde sağ kanadından yaralı bulunan şahine belediye işçileri sahip çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 6\'ncı Bölge Şefliğinde çalışan işçiler, Emirgazi ilçesinde yol çalışması yaptıkları sırada arazide uçamayan bir kuşun olduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler güçlükle sağ kanadından yaralı olan şahini yakalayıp, şantiye getirdi. Nasıl yaralandığı belirlenemeyen şahini, etle besleyen işçilerden Yaşar Öğül, \'\'Bir kuşun uçamadığını fark ettik. Yanına yaklaştığımızda kuşun şahin olduğunu anladık. Kanadından yaralı olmasına rağmen yakalamakta güçlük çektik. Sonra kuşu alıp şantiyeye getirdik ve etle besliyoruz. Eğer orada bıraksaydık belki kurt ve diğer yırtıcı hayvanlar yiyebilirdi. Yetkililere de haber verip, kuşun tedavisinin yapılmasını sağlayacağız. Sonra tekrar doğaya bırakılır\'\' dedi.



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