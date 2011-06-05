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YARALI POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU RİZE (A.A)

05 Haziran 2011 16:30

-YARALI POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU RİZE (A.A) - 05.06.2011 - Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Artvin'in Hopa ilçesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'dan ağrılı uyarılara yanıt aldıklarını, ancak Erkan'ın henüz sözlü uyarılara yanıt veremediğini söyledi. Tepe, beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit edilen Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın, hastanedeki ameliyatın ardından önceki gün saat 15.00 itibariyle uyutucu ilaçlarının kesildiğini hatırlattı. Hastanın uyutucu ilaçların etkisini üzerinden yavaş yavaş attığını ifade eden Tepe, ''Hastamız solunumunu artık tamamen kendisi yapıyor. Dün ayaklarını, göz kapaklarını oynatmaya başlamıştı. Ağrılı uyarılara yanıt alıyoruz. Ancak henüz sözlü uyarılara yanıt veremiyor. Yapılan kontrolde beyindeki kanamanın da tamamen kesildiğini belirledik. Bu da son derece önemli'' dedi. Tepe, tedavinin uzun bir süreç gerektirdiğini vurgulayarak, ''Şu an için tam olarak uyanamadı. Tedaviyi burada sürdüreceğiz. Şu an için başka bir yere sevk edilmesi söz konusu değil'' diye konuştu.

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