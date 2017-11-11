Yaralı peçeli baykuşa tedavi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavi altına alındı.

Rize\'de, Tahsin Çolak, ormanda yaralı halde bulduğu peçeli baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü’ne getirdi. Vücudunda yaralar olduğu tespit edilen peçeli baykuş, tedavi altına alındı. Baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürü Ahmet Usta, doğada yaralı haldeki hayvanlara karşı vatandaşların ilgiyle yaklaştığını ve tedavileri için kendilerine getirdiğini belirterek hayvanlara karşı duyarlılık gösterenlere teşekkür etti.

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