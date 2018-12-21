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Yaralı kumru tedavi edildi

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde bulunan yaralı kumru, Zabıta Müdürlüğü Veteriner Kliniği'nde tedavi edildi, ardından da doğal ortamına bırakıldı

21 Aralık 2018 14:18

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde bulunan yaralı kumru, Zabıta Müdürlüğü Veteriner Kliniği\'nde tedavi edildi, ardından da doğal ortamına bırakıldı.
Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu\'nda görevli hizmetliler, önceki gün okul bahçesinde yaralı bir kumru bulup, durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yöneticileri de yarılı kumruyu tedavisi için Kırkağaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veteriner Kliniği\'ne götürdü. Kursağında yırtık olduğu belirlenen kumru, veteriner Volkan İşler tarafından tedaviye alındı. Yırtık dikilip, gerekli bakımları yapılan kumru, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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