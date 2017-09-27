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Yaralı köpeğe çocuk şefkati

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde, 8 yaşındaki Mehmet Koruk, okuldan çıkıp evine dönerken bir sokak köpeğinin topalladığını görünce, çantasından çıkardığı peçeteyle köpeğin sağ patisindeki yaralı bölgeyi silmeye çalıştı

27 Eylül 2017 15:30

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde, 8 yaşındaki Mehmet Koruk, okuldan çıkıp evine dönerken bir sokak köpeğinin topalladığını görünce, çantasından çıkardığı peçeteyle köpeğin sağ patisindeki yaralı bölgeyi silmeye çalıştı.
Ermenek\'te Atatürk İlkokulu öğrencisi Mehmet Koruk, okuldan çıkıp evine giderken yanındaki kız arkadaşı ile Tuhafiyeciler Sokak\'ta bir köpeğin topalladığını gördü. Sırtındaki çantasını yere bırakan küçük Mehmet, çantadan çıkardığı peçeteyle köpeğin sağ patisindeki yaralı bölgeyi silmek için eğildi. Korkarak köpeğe yaklaşan çocuk ilk denemesinde başarılı olamamasına rağmen birkaç kez denedi. Çocuğun çabasını gören çevredekiler yanına gelerek köpeğin patisinin yaralı bölümüne kolonya döktü. Ardından köpek sokaktan uzaklaştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi. 

 FOTOĞRAFLI 

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