Yaralı kediyi eve götürürken polis aracının çarptığı Ömer kurtarılamadı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü takipteki polis aracının çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım, 22 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede'nin Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuşurken, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin yarın öğle vakti Yakakaya köyünde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis aracının otomobili takip sırasında anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı.

Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.