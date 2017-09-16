Yaralı karaca tedavi altına alındı

Alattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya)(DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan karaca, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesi D-140 Karayolunda yol kenarında bir ayağında yara olduğunu için aksayarak yürümeye çalışan karacayı fark edenler, Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü\'nü arayarak durumu bildirdi. Hemen harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaralı karacayı alarak işletme müdürlüğüne getirdikten sonra Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı karacanın, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya tekrar salınacağı bildiren yetkililer bölgede Karaca popülasyonunun günden güne artığını söylediler.



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