Yaralı kaplumbağa, diş dolusuyla iyileşti

Kızılırmak Kuş Cenneti’nden bir arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan kaplumbağa diş dolgusu malzemeleriyle tedavi edildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde aracın altında kalarak ağır yaralanan kaplumbağa, diş tedavisinde kullanılan dolgu malzemeleriyle kabuğu 1 ayda tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Bafra ilçesinde Kızılırmak Kuş Cenneti’nde yaklaşık 1 ay önce aracın altında kalan ve kabuğu kırılan kaplumbağa, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunarak Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi’ne getirildi. İç organları da zarar gören kaplumbağa, burada tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Paria Tabatabaei, iğneyle uyuşturulan kaplumbağanın kırılan kabuğunu çok sayıda pimle sabitleyerek, diş hekimlerinin kullandığı dolgu malzemesiyle onardı.

Getirildiğinde 1 kilogramın altına düşen ve yaşaması mümkün görülmeyen kaplumbağa, 1 aylık tedavinin ardından kilo almaya ve kendi kendine beslenmeye başladı.

Kaplumbağa kış uykusuna geçmesi ve tekrar yaşama tutunması için bulunduğu yerde doğaya bırakıldı.

Veteriner hekim Tabatabaei, kaplumbağanın kabuğunda büyük bir alanda açıklık olduğunu söyledi. Kabuğu geriye doğru çekerek pimlerle sabitlediklerini sonra diş hekimliğinde kullanılan özel dolgu malzemesi kullanarak kabuğun kırık bölümlerini doldurduklarını aktaran Tabatabaei, “Yaklaşık 1 ay tedavi ettik. Geldiğinde kilosu çok azdı, şimdi kendi kendine beslenmeye başladı ve kilo aldı. Artık onu doğaya bırakıyoruz. Yaşamını etkileyecek bir durumu söz konusu değil” dedi.