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Yaralı hayvanlara ambulanslı müdahale

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Merkez Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanları için ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracını tanıttı

13 Kasım 2017 18:58

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Merkez Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanları için ‘Küçük Dostlar Ambulans’ aracını tanıttı. Bu sırada çözüm merkezine gelen yaralı köpek ihbarıyla  ekipler köpeği ambulansla kliniğe ulaştırıldı.
Küçük Dostlar ambulansını belediye hizmet binası önünde tanıtan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmet ağına yenisini eklediklerini söyledi. Çolakbayrakdar, şöyle dedi:
\"Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün çatısı altında yeni bir hizmetimiz daha başladı. Sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını’ hizmete sunduk. Geçtiğimiz günlerde Çözüm Merkezi’mize sokak hayvanları ile ilgili 500’e yakın talep ulaşmış. Sokak hayvanlarının yaşadığı bu olumsuz vakalarda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz olay yerine hızlıca ulaşılıp, yaralı sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırmıştır. Bu verileri dikkate alarak hayata geçirdiğimiz projeyle ekiplerimiz sokak hayvanlarına daha hızlı ve daha güvenli müdahalede bulunabilecekler. Sokak hayvanlarının olası yaralanmalarına anında müdahale edecek olan tam donanımlı ambulansın içerisinde; köpek, kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi cihaz ve donanımlar yer alıyor. Kocasinan sakinlerinin hayvan yaralanmaları durumunda Çözüm Merkezine ulaşmaları veya yeterli olacaktır. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.\"
Başkan Çolakbayrakdar’ın ambulans aracını tanıttığı sırada çözüm merkezine tesadüfen yaralı köpek ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaralı köpeği ambulansla kliniğe ulaştırdı.

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