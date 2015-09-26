Yaralı Türk hacılar faciayı anlattı

Suudi arabistan’ın Mekke kentinin 5 kilometre dışındaki Mina’da önceki gün yaşanan ve 753 kişinin hayatını kaybettiği, 887 kişinin de yaralandığı izdihamda ölenlerden 4’ünün Türk vatandaşı olduğu açıklandı. İzdihamdan sağ kurtulan Türk hacılar faciaya, çadırların bulunduğu alanların kapılarının kapalı olması, tekerlekli sandalyelerin devrilmesi ve yol ortasına bırakılan bir kamyonetin yol açtığını ileri sürdü.

‘Kapılar kapalıydı’

Milliyet'te yer alan habere göre, Mina’da yaşanan izdihamda yaralanan 6 kişiden Mehmet Olgun, Ziya Koçak, Leyla Yıldırım, Hasibe Mert ve Birtecim Sıradaş, Mekke’deki Türk hastanesinde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren İdris Sıradaş, Ankara’dan geldiğini belirterek, izdiham anını hatırlamadığını söyledi. Sıradaş, eşi Birtecim Sıradaş’la şeytan taşlama alanına giderken olayın meydana geldiğini anlatarak, “Ayaklarım ezildi. Nasıl kurtulduk bilmiyorum” diye konuştu. İzdihamdan kurtulan Nuh Ünal da tedavi gören eniştesi İdris Sıradaş’ı ziyaret için hastaneye geldiğini belirterek, izdihamın birkaç nedeni olduğunu söyledi. Ünal, Şeytan taşlamadan dönen, yani karşıdan gelenleri sayısı çok fazla değildi. İzdihama yol ortasına bırakılan bir kamyonet neden oldu” diye konuştu. Ünal, olayın yaşandığı yol üstündeki çadırların bulunduğu bölgelerdeki kapıların da kapalı olduğunu vurguladı. Ünal, olay anını şöyle anlattı:

“Çadırlar bölgesindeki kapılar açık olsaydı bu izdiham olmazdı. Ayrıca tekerlekli sandalyeler de devrilmişti. İzdihamın bir nedeni de tekerlekli sandalyelerin devrilmesiydi.”

İzdiham kurtulan Hakan Duyar adlı hacı da izdihamın şeytan taşlama alanına 500 metre kala meydana geldiğini aktararak, “Yan kapılar kapalıydı. Yol ortasında da bir kamyonet vardı. Bunların hepsi izdihama neden oldu. Yardım isteyenler vardı ama ben kendi eşimi zor kurtardım” diye konuştu.

Mekke’deki Hac idare Merkezi’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının İzmir, Sivas, Samsun ve Yozgat’tan kutsal topraklara geldiklerinin belirlendiği ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.