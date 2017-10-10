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Yaralı geyik tedavi altına alındı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde çevredekiler tarafından bulunan yaralı geyik, tedaviye alındı

10 Ekim 2017 15:04

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Taraklı İlçesi\'nde çevredekiler tarafından bulunan yaralı geyik, tedaviye alındı. Yaralı geyiğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Taraklı İlçesi Yeniköy Mahallesi sakinleri, yaralı ve yürüyemez durumda olan geyiği görünce İlçe Orman İşletme Şefliği\'ne haber verdi. Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından veterinerliğe götürülen yaralı geyik tedaviye alındı. Nasıl yaralandığı belirlenemeyen geyiğin tedavisinin tamamlanmasının ardından Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edilerek doğaya bırakılacağı belirtildi.

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