Yaralı Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askeri suçlu bulundu

Batı Şeria'da yaralı ve yerde yatan bir Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, "taksirle adam öldürmekten" suçlu bulundu. Azaria'nın cezası ise henüz açıklanmadı.

20 yaşındaki astsubay Elor Azaria 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Azaria, 21 yaşındaki Abdül Fetih el-Şerif'i kafasından vurarak öldürmüştü.

İsrail askeri duruşmada el-Şerif'i intihar eylemcisi sandığını söyleyerek kendini savundu.

BBC Tel Aviv muhabiri Yolande Knell, kamuoyunun yoğun ilgisini çeken davanın İsrail toplumunu ikiye böldüğünü söylüyor.

Elor Azaria'ya destek için aralarında siyasetçilerin de yer aldığı çok sayıda kişi gösteriler düzenledi.

Üst düzey askeri yetkililer ise Azaria'nın davranışlarının İsrail ordusunun değerlerini yansıtmadığını açıkladı.

Abdül Fetih el-Şerif, bir başka Filistinli Remzi Aziz el-Kasravi ile birlikte İsrailli bir askere bıçakla saldırmış ve askeri yaralamıştı. Saldırının ardından İsrailli askerlerin açtığı ateşte Şerif yaralanırken Kasravi ise yaşamını yitirmişti.

İlk ateşten birkaç dakika sonra kaydedilen ve İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in yayımladığı görüntülerde ise Elor Azaria, yerde yaralı yatan Şerif'in kafasına birkaç metre uzaktan ateş ederken gözüküyor.

Olay hakkında hazırlanan iddianamede savcılar Azaria'nın "terörist yerde herhangi bir tehlike teşkil etmeden yatarken herhangi bir operasyonel temellendirmesi olamayacak bir şekilde çatışma kurallarını ihlal ettiğini" savunuyordu.

Azaria, Şerif'in üzerinde intihar bombası taşıdığını düşündüğünü söylese de olay anında Azaria'nın yanında bulunan askerler ve komutanları, olaydan hemen sonra gerçekleştirdikleri sorguda kendilerine böyle bir çekinceden bahsetmediği ifadesinde bulunmuştu.

Olay yerinde bulunan bir asker ise ifadesinde, Azaria'nın kendisine olay sırasında "Benim arkadaşımı bıçaklayarak öldürmeye çalıştılar, ölmeyi hak ediyorlar" dediğini söylemişti.

Askeri savcı Nadav Weissman, "Bu bizim için mutlu bir gün değil. Bunun gerçekleşmemiş olmasını tercih ederdik. Ama olay gerçekleşti ve suç ciddiydi" ifadelerini kullandı.

Azaria ailesinin sözcüsü ise askerin mahkumiyetini gösteren tüm delillerin gözardı edildiğini iddia ederken dosyayı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kararın açıklanmasının ardından Azaria'nın annesi, yargıçlara "Kendinizden utanmalısınız" diye bağırdı.

Şerif'in babasının ise "Azaria ömür boyu hapsi hakediyordu" dediği bildirildi. Şerif'in amcası ise davanın kasten adam öldürme yerine taksirle adam öldürme suçlamasıyla açılmasının yargının ve mahkemenin çarpıklığını gösterdiğini ifade etti.

Azaria'ya desteğini açıklayan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yargıya saygı duyulmasını istedi.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'tan (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Sari Bashi ise kararı "İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı kullandığı orantısız gücü sınırlamaya yönelik olumlu bir karar" olarak değerlendirdi.