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Dünya
Deutsche Welle

Yaralı Filistinliyi vuran İsrailli asker suçlu bulundu

Yaralı Filistinliyi başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria’nın davasında karar açıklandı.

04 Ocak 2017 20:53

Tel Aviv’deki Askeri Mahkeme, yaralı bir Filistinliyi başından vurarak öldüren İsrailli asker Elor Azaria’yı "adam öldürmekten" suçlu buldu. Mahkeme Başkanı Maya Heller, sanığın tehlike unsuru olmaktan çıktığı halde Filistinliye ateş ettiğini vurguladı.

Askerin cezasının bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Azaria 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmakla karşı karşıya.

Tel Aviv’deki mahkeme önünde İsrailli askerin serbest bırakılmasını protesto etmek için toplananlarla polis arasında arbede yaşandı. Aşırı sağcı politikacılar ise Azaria’nın bağışlanması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

24 Mart 2016'da ne olmuştu?

Azaria, aşırı sağcılar tarafından "kahraman" olarak görülürken insan hakları organizasyonları tarafından "infaz" ile suçlanıyor.

20 yaşındaki Elor Azaria, 24 Mart 2016’da Batı Şeria’da İsrail işgalindeki El Halil kentinde yerde yaralı olarak yatan Filistinliyi başından vurarak öldürmüştü. 21 yaşındaki Filistinli ise daha öncesinde elindeki bıçakla bir İsrailli askere saldırarak yaralamıştı. Saldırının ardından vurulan Filistinli yerde yaralı olarak yatmaktaydı. İsrailli insan hakları örgütü Betselem’in Filistinli çalışanları tarafından videoya kaydedilen görüntüler, İsrail’de şiddetli tartışmalara yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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