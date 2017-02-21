Yaralı Filistinli'yi vuran İsrail askerine ceza

Batı Şeria’da yerde yaralı olarak yatan bir Filistinli'yi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İsrail askeri Elor Azaria hakkındaki karar açıklandı. Tel Aviv’deki askeri mahkeme, Azaria’yı 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 20 yaşındaki İsrailli asker Elor Azaria’yı Ocak ayı başında "adam öldürmekten" suçlu bulmuştu. Mahkeme Başkanı Maya Heller, İsrail’de tartışma yaratan karara "sanığın tehlike unsuru olmaktan çıktığı halde Filistinli'ye ateş etmesini" gerekçe göstermişti.

Mahkeme İsrail askeri hakkındaki kararın açıklanması ertelenmişti.

24 Mart 2016'da ne olmuştu?

Azaria, aşırı sağcılar tarafından "kahraman" olarak görülürken, insan hakları örgütleri Azaria'yı "yargısız infaz" gerçekleştirmekle suçluyor.

Elor Azaria, 24 Mart 2016’da Batı Şeria’da İsrail işgalindeki El Halil kentinde yerde yaralı olarak yatan Filistinli'yi başından vurmuştu. 21 yaşındaki Filistinli ise öncesinde elindeki bıçakla bir İsrail askerine saldırarak yaralamıştı. İsrailli insan hakları örgütü Betselem’in Filistinli çalışanları tarafından videoya kaydedilen görüntüler, İsrail’de yoğun tartışmaya yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BD/HS