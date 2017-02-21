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BBC Türkçe

Yaralı Filistinliyi vuran İsrail askerine 18 ay hapis cezası

Batı Şeria'da yaralı ve yerde yatan bir Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, 'taksirle adam öldürmekten' 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Filistinli'nin babası yetkililerin ailesiyle dalga geçtiğini söyledi.

21 Şubat 2017 18:25

Batı Şeria'da yaralı ve yerde yatan bir Filistinliyi vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, 'taksirle adam öldürmekten' 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Azaria'nın 21 yaşındaki Filistinli Abdül Fetih el-Şerif'i kafasından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri kamuoyunun oldukça dikkatini çekmişti. Dava, İsrail toplumunu ikiye bölüyordu.

Görüntülerde Azaria, bıçaklandıktan ve vurulduktan sonra yerde hareketsizce yatan Şerif'i kafasına sıkarak öldürüyordu.

Azaria'nın bir askere, başka bir askeri bıçakla yaralayan Şerif'in "ölmeyi hak ettiğini" söylediği belirtiliyor.

Filistinli Şerif'in ailesi Azaria'nın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Azaria'nın işlediği suça 20 yıla kadar ceza verilebiliyor. Savcılar ise 3 ila 5 yıl hapis cezası isteminde bulunmuştu.

Rütbesi indirilen Azaria'nın 18 aylık hapis cezası açıklandığında annesinin kolları arasında gülümsediği görüldü.

Yargıç, Azaria'nın ilk suçu olduğunu, olayın aktif bir askeri alanda gerçekleştiğini ve Azaria'nın nasıl davranması gerektiği hakkında emir almadığını belirterek, cezanın hafifletildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Filistinli gencin babası Yüsri el-Şerif, hükmün 'bir şaka olduğunu' ve yetkililerin 'onlarla dalga geçtiğini' belirtti.

Toplumun sağcı kesimi ise Azaria'nın cezalandırılmasını istemiyordu.

Tel Aviv Adliye Bakanlığı'nın önünde onlarca protestocu Azaria'yı desteklemek için buluştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Azaria için özel af çıkarılmasını istemişti.

Netanyahu, hapis cezasının belirlenmesiyle Azaria'nın babasına telefon açtı.

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