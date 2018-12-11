Yaralı eşeğe sahip çıktılar

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yaralı ve aç halde bulunan eşeğe, iki hayvansever sahip çıktı. Osman Özbek ve İsmail Bolat, karnını doyurdukları eşek için bir barınak yaptı, veteriner yardımıyla da hayvanın tedavisine başlandı.

Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi\'nde oyun oynayan çocuklar yaralı haldeki eşeği fark edip, Osman Özbek ve İsmail Bolat\'a haber verdi. Özbek ve Bolat da aç kalan eşeğin karnını doyurup bir barınak yaptı etti. Tedavisi için de veteriner hekimden yardım istendi. Eşeği bulduklarında vücudunun çeşitli yerlerinde yara olduğunu belirten İsmail Bolat, \"Mahallede oyun oynayan çocuklar yaralı ve aç halde bir eşek bulmuşlar. Daha sonra çocuklar bize haber verdiler. Kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz bir havyan barınağımız bulunuyor. Bu hayvan barınağımızın içerisine eşeğimizi besleyeceğimiz ve gerekli tedavilerini yaptığımız bir kulübe inşa ettik. Daha sonra eşeğimizi bu kulübemize yerleştirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız ile irtibata geçerek eşeğin gerekli tedavisine başladık\" dedi.

İNSANLAR ÇOK ACIMASIZ

Hayvansever İsmail Bolat, insanların çok acımasız olduğunu belirterek, \"Sonuçta hayvan da olsa onlar bir can taşıyor. İnsanlarımız hayvanları her türlü işte acımasızca kullanıyorlar. İşlerden bittikten sonra onları acımasızca sokaklara, ya da ölüme terk ediyorlar. Biz hayvanseverler olarak sokaklarda bulduğumuz her türlü hayvanı kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz barınakta besleyerek onların yeniden eski sağlıklarına kavuşmaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz\" diye konuştu.

Osman Özbek ise, insanların biraz daha duyarlı olmasını, canlıları ölüme terk etmemelerini gerektiğini vurguladı.

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