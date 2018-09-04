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Yaralı eşeğe sahip çıktılar

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Bayram- Emirhan Aksu kardeşler, vücudunda yaralar oluşan, bacakları kan içinde kalan yolda buldukları eşeğe sahip çıktı

04 Eylül 2018 15:11

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, Bayram- Emirhan Aksu kardeşler, vücudunda yaralar oluşan, bacakları kan içinde kalan yolda buldukları eşeğe sahip çıktı. 
İlçeye bağlı Akçat Mahallesi\'nde, yol kenarındaki eşeği gören Bayram- Emirhan Aksu kardeşler, araçlarını durdurarak, hayvanın yanına gitti. Vücudunda yaralar oluşan, bacakları kan içinde kalan eşeğin terk edildiğini fark eden kardeşler, büyük üzüntü yaşadı. Vücudunda semer yaraları, bacaklarında ise sopayla vurulmuş gibi izler oluşan eşeğin yol kenarında yaşama ihtimalinin olmadığını düşünen kardeşler, hayvanı araca aldı. Aksu kardeşlerin eve götürdüğü eşek, bakıma alınırken, jandarmaya da haber verildi. 

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