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Yaşam

'Yaralı çocuk bekletildi' iddiasına soruşturma

26 Eylül 2009 22:45

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir çocuğun, Ankara ve Samsun'daki hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle 12 saat bekletildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı ve bir müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, Çorum'da meydana gelen trafik kazası neticesinde yaralanan 6 yaşındaki Caner'in, Ankara ve Samsun'daki hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle 12 saat bekletildiği haberlerinin yer aldığı anımsatıldı.

Olay üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma başlatıldığı ve bir müfettiş görevlendirildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

''Konu Sayın Bakanımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Yapılacak soruşturma neticesinde varsa ihmali bulunanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır.

Soruşturma ivedilikle sonuçlandırılıp neticesi kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

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