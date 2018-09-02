Yaralı bulunan leylek tedaviye alındı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR\'ın Karakoyunlu ilçesinde, sebze satıcısının yaralı bulduğu leylek, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince tedaviye alındı. Leyleğin, tedavinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Karakoyunlu\'da sebze satıcılığı yapan Umut Meydo, yolda yaralı leyleği görünce Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü\'ne haber verdi. Ekiplerin bölgeye gelip, aldığı yaralı leylek, veteriner hekime götürüldü. Leyleğin, yapılan kontrolünde, ayağında kısmı kangren olduğu belirlendi. Tedaviye alınan leyleğin iyileştikten sonra doğaya salınacaı belirtildi. Veteriner hekim Naim Gültekin, \"Yapılan ilk muayenesinde travmaya bağlı sol ayağında kangren oluşmuş. Leyleği tedavi edip iyileşmesini sağladıktan sonra doğaya bırakacağız. Bu hayvanların doğaya çok faydası var. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması, bizi çok sevindiriyor\" diye konuştu.

Leyleği yaralı bulan Umut Meydo ise \"Leylek aniden asfalta düştü. Araçlar hızla gidiyordu, ezilmemesi için hemen gidip, aldım. Umarım, leylek kısa sürede iyileşir ve yeniden doğadaki yerini alır\" dedi

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