Yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı (2)

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANACAK

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde yaralı bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi\'ne (AKÜREM) teslim edilen kerkenezin durumuyla ilgili AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır bilgi verdi. Gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Doç. Dr. Kandır, \"Sağ kanadının röntgenini çektik. Sağ kanadında kırık olmadığı ancak bir yaralanma olduğu görüldü. İlaç tedavisiyle eski sağlığına kavuşturarak, tekrar doğaya salınmasını hedefliyoruz\" dedi.

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