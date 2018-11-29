Yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da yaralı halde bulunan kerkenez tedaviye alındı. Hayvanın sağ kanadında saçma yarası olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde oturan Ahmet Şen, sağ kanadından yaralı bir kerkenez buldu. Hayvanın ilk tedavisini bir veteriner hekimde yaptıran Ahmet Şen, kanadında saçma yarası olduğu belirlenen kerkenez için Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü\'ne bilgi verdi. Dün yaralı kerkenezi teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanı bugün tedavisinin tamamlanması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi\'ne (AKÜREM) teslim etti.

Yaralı kerkenez, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

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