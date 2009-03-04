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Çevre

Yaralı bulunan kartal tedavi edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartal tedavi edildi.

04 Mart 2009 02:00

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartal tedavi edildi.

Yörük köyünde bir evin bahçesinde yaralı kartal bulan vatandaşlar, durumu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine bildirdi.

Pençelerinden yaralandığı belirlenen kartalın tedavisi, şubede görevli veteriner hekim tarafından yapıldıktan sonra, hayvan Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki özel bir hayvanat bahçesine gönderildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nihat Andaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın pençelerini hareket ettiremediğini belirterek, "Bu hayvanın en büyük özelliği avına yüksekten büyük hızla yaklaşarak avlayabilmesi. Bizim yöremizde rastlanılmayan kartal türü. Elektrik tellerine konmasından dolayı yaralandığını tahmin ediyoruz" dedi.

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