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Yaralı bulunan balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

13 Haziran 2018 15:11

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Elazığ\'ın Doğukent Mahallesi\'nde bir bahçede yaralı kuşu fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı kuşun balıkçıl türlerden balaban olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi  Hayvan Hastanesine götürülen yaralı balaban, tedavi altına alındı. Tedavisi yapılan balaban, daha sonra Keban Baraj Gölü\'nde doğaya bırakıldı.

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