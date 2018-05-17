Yaralı balıkçıl korumaya alındı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde yaralı halde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu korumaya alındı.

Alanya\'ya bağlı Oba Mahallesi\'ndeki çay yanında bulunan özel bir ağız diş sağlığı polikliniği yöneticisi İbrahim Halil Temel, bu sabah poliklinikte otururken bahçede kedinin bir hayvana saldırdığını gördü. Dışarı çıkan Temel, uzaklaştırdığı kedinin farklı bir kuş türünü kovaladığını fark etti. Yakaladığı kuşla ilgili internet üzerinden araştırma yapan Temel, hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye\'de nadir görülen Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendi.

Evcil hayvan dükkanı işleten kardeşi Deniz Temel\'i arayan İbrahim Temel, daha sonra hayvanı veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrolün ardından kuşun ayaklarında ve kanatlarında problem olduğu anlaşıldı. İbrahim Temel\'in kuşu Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne teslim ettiği belirtildi.



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