-Yaralı atı bırakıp kaçtılar BURSA (A.A) - 19.08.2011 - Bursa'da mazot hırsızlığına karıştıkları iddia edilen iki kadın, kaza yaptığı at arabasını olay yerinde bırakarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan tır parkındaki araçların mazot kapaklarını açarak akaryakıt çaldıkları iddia edilen Sultan A. ile Dilek S, Hamitler Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrilen at arabasını ve ayağı kırılan atı bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, trafiğe kapanan yolu açmak istedi. Ayağı kırılan ve kanlar içinde yatan atı bir türlü kaldıramayan ekipler, durumu Osmangazi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı veterinere haber verdi. Saatler süren bekleyişin ardından kimsenin gelmemesi üzerine polis ekipleri yaralı atı kendi çabaları ile yol kenarına çekti. Çevredekiler yaralı atın bacağını iple bağlarken, trafiğe kapanan yol tek şeritten verildi. At arabasını bırakarak kaçan iki kadın zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak olay yerine getirildi. Dilek S, buradaki ifadesinde at arabasının tanımadığı kişilerce çalındığını iddia etti. Yaralı at, Osmangazi Zabıta Müdürlüğü'nden gelen ekiplerce tedavisinin yapılması için Hayvan Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.