Yaralı askerler için çok acil 0 RH - kan aranıyor

İzmir Foça'da askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lılar tarafından çifte bombalı saldırı yapıldı. 1 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralı askerlerin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her gruptan ama özellikle 0 Rh (-) grubu kan aradığını Twitter'dan duyurdu.

Ege Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

''Yaralı Askerlerimiz Üniversitemiz Hastanesinde Acil Her Gruptan Kana İhtiyaç Vardır. Ege Üniversitesi Kan Merkezine Bekliyoruz..''