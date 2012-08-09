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Yaralı askerler için çok acil 0 RH - kan aranıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her gruptan ama özellikle 0 Rh (-) grubu kan aradığını Twitter'dan duyurdu

09 Ağustos 2012 14:15

İzmir Foça'da askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lılar tarafından çifte bombalı saldırı yapıldı. 1 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralı askerlerin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi her gruptan ama özellikle 0 Rh (-) grubu kan aradığını Twitter'dan duyurdu.

Ege Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

''Yaralı Askerlerimiz Üniversitemiz Hastanesinde Acil Her Gruptan Kana İhtiyaç Vardır. Ege Üniversitesi Kan Merkezine Bekliyoruz..''

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