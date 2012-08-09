İzmir Foça'da bir askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu

İzmir’in Foça ilçesinde askeri üsse giden servis otobüsüne saldırı düzenlendi. Art arda iki bombalı saldırının ardından otobüse ateş açıldı. Olayda 1 asker şehit olurken, 11 asker de yaralandı. Saldırıda cıvata ile güçlendirilmiş C-4 tipi patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Şehit olan askeri personelin adının Özkan Ateş olduğu belirlendi.

İzmir’in tatil bölgelerinden Foça ilçesi güne terör saldırısıyla uyandı.

Saat 08.15 sıralarında Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Tahrip gücü yüksek patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bazı askerler yaralandı. Askerleri taşıyan araçta büyük hasar meydana geldi.

Çifte bomba



PKK'lılar hemen yakındaki Deniz Üssü’nden çatışma bölgesine takviye birliklerin geldiği yolda ikinci bombayı infilak ettirdi. Çatışma sırasında ilk gelen bilgilere göre 1 asker şehit oldu, çok sayıda asker yaralandı. Şehit sayısının artmasından korkuluyor.

Cıvatalı C4 kullandılar



Patlayıcının türünün belirlenmesi için yapılan çalışmalar da devam ediyor. Edinilen bilgilere göre saldırıda, cıvata ile güçlendirilmiş C-4 tipi patlayıcı kullanıldı.



Polis noktasında arama



Saldırının ardından bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, karayolu da trafiğe kapatıldı.

Saldırganların yakalanması için ilçeden çıkışlara güvenlik noktasında yapılan aramalarla izin verildi.

Bu arada, daha önce trafiğe kapalı olan yolda kontrollü geçişlere izin verildiği, ancak bir süre önce asfaltlanarak yolun tamamen trafiğe açıldığı öğrenildi.





Emniyet Müdürü: 1 asker şehit



AA muhabirinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Foça ilçesi girişinde askeri bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yaralananların olduğu, olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin, yaralıları Foça Devlet Hastanesine sevk ettiği bildirildi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç ile İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay da, Foça’ya hareket etti.

Bilkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Foça’da bir askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiği ve kesin olmamakla birlikte 1 şehit olduğu yönünde bilgi aldıklarını” söyledi.

1 şehit, 1'i ağır 11 yaralı



Saldırıda ilk etapta Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen askerlerden biri şehit oldu. 11 yaralı da hastanede tedaviye alındı. Foça Devlet Hastanesi’ne, Aliağa, Bergama, Menemen ve Kınık’tan çok sayıda sağlık ekibi ile ambulans gönderildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılardan 6’sı helikopterlerle İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, üçü de Menemen Devlet Hastanesi’ne biri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne biri de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedildi. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Ege Üniversitesi’ne getirilen yaralıların isimlerinin Şahin Uzun, Özay Demirer, Gencer Çetin, Ali Aslan, ve İsmail Durak olduğu öğrenildi.

Menemen’deki yaralıların isimlerinin Serhat Şen, Ali Ceylan, Muharrem Ünal olduğu bildirildi.



30 asker yaralı



TRT Haber'in haberine göre, saldırıda 30 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden 6'sı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. İlk tedavileri Foça Devlet Hastanesi'nde yapılan ve durumları ciddi olan 6 asker ambulanslarla İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Sedyedeyken yakınlarını aradılar



Saldırıda yaralanan Hasan Furkan Özmen, Salih Uzun, Özay Demirer, Gencer Çetin, Ali Aslan ve İsmail Durak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Hasan Furkan Özmen'in beyin cerrahi servisinde acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Bu arada, yaralı askerlerden bazılarının sedyeyle taşınırken yakınlarını arayıp iyi olduklarını haber verdikleri görüldü.



Bölgede büyük operasyon başlatıldı



Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede büyük operasyon başlatıldı. Foça'ya çevredeki askeri birliklerden helikopterlerle komandolar sevkedildi.

Vali ve emniyet müdürü olay yerinde



İzmir Valisi Cahit Kıraç ve İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Foça ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamanını ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Elde edilen ilk bulgular ışığında bilgi alan Kıraç ve Bilkay, herhangi bir açıklama yapmadan, saldırının yapıldığı yolun trafiğe kapatılan kesiminden hareket ederek bölgeden ayrıldı.

Bu arada, saldırının hemen ardından bölge güvenlik kordonuna alınarak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.



Vatandaşlar önce askeri mühimmat patladı sanmış



Saldırının meydana geldiği yakın bölgede ikamet eden vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri üsse giden yol tarafından bir patlama sesi duyduklarını ve önce askeri mühimmatın patladığını sandıklarını, bir süre sonra ikinci bir patlama sesi daha duyduklarını ifade etti.

Erdoğan: Terörü yaymasının bir başka örneği



ÖMSS kura çekimi törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine kendisine henüz net bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Erdoğan, ''Bu maalesef terörün yayılma noktasındaki attığı adımların bir başka örneği'' dedi.

Yol yakın zamanda trafiğe açılmıştı



Olayın meydana gelen yolun daha önce trafiğe kapalı olduğu ve çevre sakinlerine kontrollü geçiş verildiği, ancak bir süre önce asfaltlanarak tamamen sivil trafiğe açıldığı belirtildi.