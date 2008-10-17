Yaralı arkadaşlarını at gibi öldürdüler

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Genelkurmay, Şırnak'ta 35 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, sürüdürülen operasyonlar sonucu 35 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi...Gürak, Şırnak’ın Cudi Dağı’nın doğusunda Besta bölgesinde 14 Ekim 2008 günü sızma girişiminde bulunan iki ayrı terörist gruba düzenlenen operasyonun ardından elde edilen dinleme dokümanından, teröristlerin 30’un üzerinde zayiat verdiklerinin ve zayiatların bir bölümünü bölgeye gömdüklerinin, bir bölümünü ise yanlarında götürdüklerinin, hatta yaralı bir teröristin infaz edildiğinin anlaşıldığını söyledi.Tuğgeneral Gürak, Şırnak Cudi Dağı'nın doğusunda Besta bölgesinde konuşlu birliğin ileriden emniyetini sağlayan emniyet unsurlarına yönelik 14 Ekim 2008 Salı günü saat 16.00'dan itibaren sızma girişiminde bulunan iki ayrı terörist grubun bu faaliyetine başlama fırsatı verilmeden tespit edildiğini söyledi.Emniyet unsurlarınca terörist gruplara süratle ateşle karşılık verildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, ayrıca, tabur merkezindeki destek silahları ve Şırnak bölgesinde konuşlu kobra helikopterleri ile terörist grupların yoğun bir şekilde ateş altına alındığını kaydetti.Tuğgeneral Gürak, bu olayla ilgili bölücü terör örgütü unsurlarının kendi aralarındaki telsiz görüşmelerinden alınan bazı dinlemeleri gazetecilere okudu. Gürak, 15 Ekimde tespit edilen daha büyük telsizlerin konuşmasında da olayı teyit niteliğinde, “Dün saat 1'de Serdari'de arkadaşlar düşman pususuna düşüyorlar, ayrıntılar daha sonra verilecek” şeklinde bir ifadenin geçtiğini bildirdi.Tuğgeneral Gürak, “Bu olayda örgüt büyük zayiat vermiştir. Ancak bölücü terör örgütü, ölülerini, Bayraktepe'de de olduğu gibi bölgeye gömmekte, bir kısmını yanında götürmekte veya arazinin uygun yerlerine bu ölüleri saklamaktadır” dedi. Gürak, bölgede halen arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.-Kaç kişisiniz?-Bir taraf 22, bir taraf 37, anlaşıldı tamam.-Sayımız yeterli... .....-Havan atıyorlar geri çekiliyoruz 4-5 tane zayiat var.-Gruplar birleşti yardım istiyoruz, zayiat 5'ten fazla olabilir.-Ölüleri alacak mıyız?-Alamayabiliriz.-Bir tanesi kayadan düşmüş, kalçası kırılmış.-Bu böyle gitmez kafasına sıkın.-Destek geliyor, bir yaralının işi bitti.-9 kişi yaklaştık 30 metre kadar sızmaya çalışıyorduk.-3 ölüyü geri çekiyoruz, havan atışıyla bizi sıkıştırıyorlar aşağıya çekilin. Geri çekilin bizi görüyorlar. Araç geldi.-Bir kişi daha gitti.Tuğgeneral Gürak, daha sonraki saatlerdeki bir dinlemeyi de şöyle aktardı:-Helikopterler geldikten sonra tepenin güneydoğu yamaçlarında çukura girdik, 3 ölü daha verdik. Havan atışlarıyla sıkıştık, daha sonra kobraların gelmesiyle diğer grupla irtibatımız kesildi. 10 dakika önce buluştuk ve kayıp sayısı 34, 6 kişiden biri yaralı, telsizin bataryası zayıf, karşımızda 3-4 kol var. Sayıca bizden üstün olduklarından geri çekiliyoruz.-Onay geldi geri çekiliyoruz.-6 kişi yaralı-Yaralıyla sınırdan geçemezsiniz onu da halledin.-Dere yatağından çıktık, ölen arkadaşlardan 11 tanesini sakladık, 24 tane kaybımız var.