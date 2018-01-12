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Yaralı anne yoğun bakımda, sezaryenle alınan bebeğinin sağlığı iyi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 28 haftalık hamile Güneş Özdemir'in, sezaryenle dünyaya getirilen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

12 Ocak 2018 16:08

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da çarşamba günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 28 haftalık hamile Güneş Özdemir\'in, sezaryenle dünyaya getirilen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aynı kazada eşi, 1.5 yaşındaki oğlu ve kayınvalidesi ölen Güneş Özdemir\'in yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.
Kaza, Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ergün Özdemir (26), hamile eşi Güneş Özdemir\'in (27), Konya kent merkezinde rutin sağlık kontrolünü yaptırdı. Aile, Kadınhanı ilçesi Çeşmecik Mahallesi\'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktı.
ÖNÜNDEKİ KAMYONETİN KASASINDAKİ PANOLAR YOLA FIRLADI
Ergün Özdemir yönetimindeki 42 KM 192 plakalı otomobilin önüne, Ertuğrul mevkiind önündeki Resul Abukan\'ın (34) kullandığı 42 ABP 40 plakalı kamyonetin kasasından fırlayan panolar düştü. Özdemir de kamyonetten düşen panolara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, boş su kanalındaki menfeze çarptı. 
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, sürücü Ergün Özdemir ile otomobilde bulunan annesi Rahime Özdemir (56) ve 1.5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan hamile  Güneş Özdemir, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SEZARYENLE DOĞUM YAPILDI 
28 haftalık hamile Özdemir\'in hayati tehlikesi devam etmesi üzerine doktorlar bebeğin, sezaryenle alınmasına karar verdi. Bunun üzerine Özdemir, sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe henüz bir isim konulmadığı öğrenilirken, annenin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazadan sonra kamyonet sürücüsü Resul Abukan gözaltına alındı. Abukan, jandarmadaki ifadesinde, \"Seyir halindeyken kasadaki panolar yola düşmüş. Arkamdan gelen otomobilin menfeze çarptığını gördüm. Sonra hemen kamyoneti kenara çekip aşağıya indim. Panolar iple bağlıydı. Nasıl düştü bilmiyorum\" dediği öğrenildi. Abukan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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